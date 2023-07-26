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Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Chicago Bulls’a transfer oldu

NBA takımlarından Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor
  • 26.07.2023 00:14
  • Giriş: 26.07.2023 00:14
  • Güncelleme: 26.07.2023 00:18
Kaynak: İHA
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Milli basketbolcu Onuralp Bitim, Chicago Bulls’a transfer oldu
AA


Chicago Bulls, milli basketbolcu Onuralp Bitim ile iki yönlü kontrat imzalandığını duyurdu.

NBA ekibi, transferi resmi sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeri ve istatistik bilgilerini paylaştı.

Onuralp, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla Basketbol Süper Ligi’nde 30 maçta görev alırken, 18.4 sayı, 4.8 ribaund, 3.6 asist ve 1.2 top çalma ortalamaları yakaladı. Başarılı oyuncu EuroCup mücadelesinde ise, 18.1 sayı, 3.8 ribaund, 3.2 asist ve 0.8 top çalma performansı gösterdi. 

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