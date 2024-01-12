Milli Eğitim Bakanı hakkında suç duyurusu

İzmir Barosu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikatlarla ilgili Meclis’te yaptığı konuşma hakkında suç duyurusunda bulundu. Baro tarafından verilen dilekçede Anayasayı ihlal, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçu ve suçluyu övme suçlarını oluşturduğu belirtildi.

BİRGÜN EGE

İzmir Barosu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, 17 Aralık 2023 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri esnasında yaptığı konuşmadaki sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İzmir Barosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde ilgili söylemlerin Anayasayı ihlal, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suçu ve suçluyu övme suçlarını oluşturduğu ifade edilerek, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Milli Eğitim Bakanının TBMM’de yaptığı tarikatlar ve cemaatlerle iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları kabul edilemez niteliktedir. Bu açıklamalar Anayasa’da tanımlanan emredici ilkelere, hukukun evrensel ilke ve esaslarına aykırılık oluşturmaktadır” denildi.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın protokol imzaladığı söz konusu tarikatların vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu veya herhangi bir ad altında faaliyet göstermelerinin bile Türk Medeni Kanunu’na açık aykırılık oluşturduğu ifade edilen dilekçede, Milli Eğitim Bakanının bu konuşmasının ve bu oluşumlarla protokol imzalanmasının da TCK kapsamında suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturduğu dile getirildi.

YUSUF TEKİN NE DEMİŞTİ?

Bakan Tekin, bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz, çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor, çocukların dağa çıkmaması için, sizin insan kaynağınıza insan yetiştirmemek için buradan devam edeceğim."