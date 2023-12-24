Milli Eğitim Bakanı'nın tarikat açıklamasına bir tepki de kadınlardan

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikatlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Açıklamada "İKKB olarak, Milli Eğitim Bakanı laik bilimsel eğitimi yok sayan bu uygulamalarından vazgeçene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tarikatlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Birlikten yapılan açıklamada, "Eğitim, devletin yürütmesi ve denetlemesi gereken asli görevlerindendir. Devlet, milli eğitim alanında ayrımcılık yapmadan herkesin laik, bilimsel, eşitlikçi bir eğitim hakkına erişimini sağlamak zorundadır." denildi.

Bakanlığın devletin temel görevini tarikatlara devredemeyeceği vurgulanan açıklamada "İKKB olarak, Milli Eğitim Bakanı laik bilimsel eğitimi yok sayan bu uygulamalarından vazgeçene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği'nin açıklaması şöyle:

"İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Basın Açıklaması



LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM

DEVLETİN VE MİLLETİN AYDINLIK GELECEĞİNİN TEMİNATIDIR.

MİLLİ EĞİTİM

TARİKAT VE CEMAAT’LERE TESLİM EDİLEMEZ

Milli EğitimBakanı’nın, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, milli eğitimde tarikat ve cemaatler ile işbirliği protokolleri yapıldığını, yapılmaya da devam edileceğini açıklaması, laik demokratik hukuk devleti olan Cumhuriyetimize bir meydan okumadır.

Anayasaya, Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokrasiye, laiklik ilkesine bağlı kalacağına andiçerek göreve başlamış olan Milli Eğitim Bakanı’nın;

-Anayasa’nın 42. maddesindeki “Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır”hükmünü yok sayması,

-Anayasa'nın 174. maddesi ile korunan30.11.1925 tarih ve 677 sayılı devrim yasasıylayasaklanmış olmasına rağmen, tarikat ve cemaatlerle işbirliği protokolleri yapıldığını beyan etmesi,

çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği açısından endişe vericidir.



Eğitim, devletin yürütmesi ve denetlemesi gereken asli görevlerindendir. Devlet, milli eğitim alanında ayrımcılık yapmadan herkesin laik, bilimsel, eşitlikçi bir eğitim hakkına erişimini sağlamak zorundadır.



Ancak ne yazık ki, görevi eğitimde milli birliği sağlamak olan Milli Eğitim Bakanı bu açıklamasınıyaparken;

“SİZİN 'tarikat, cemaat' dediğiniz, BİZİM 'STK' dediğimiz yapılardır” sözleriyle vurgulayarak yurttaşların bir kısmını ve ülkede eğitim birliğini ve aynı zamanda laik hukuku, laik eğitimi hiçe saymıştır.

“Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bilişimde, teknolojide yaşanan gelişmelerle uyumlu, ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmış, demokratik laik bir hukuk devleti olan Türkiye için çağdaş bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız vardır. Milli Eğitim Bakanlığı, devletin temel görevini “tarikat ve cemaat” mensuplarına devredemez.

Başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere tüm yetkilileri, Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerinden, 1924 tarihli devrim yasamız Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kabul edilen eğitim birliğinden, özellikle laik, bilimsel eğitimden ödün vermekten, çocukların ve ülkemizin geleceğini tehdit edecek bu tehlikeli işbirliğinden bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz.

İKKB olarak, Milli Eğitim Bakanı laik bilimsel eğitimi yok sayan bu uygulamalarından vazgeçene kadar kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz."