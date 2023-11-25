Milli Eğitim Bakanı öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu: Adil olacağız

Öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup, hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz” dedi. Tekin, herhangi bir branşa ayrıcalık tanınmayacağını, adil ve hukuka uygun branş dağılımı yapılacağını iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerini iptal etmesine ilişkin görüşü sorulan Tekin, “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız da söyledi, 60 yıllık bir özlem Öğretmenlik Meslek Kanunu geçtiğimiz yıl yasalaştı. Sonrasında da Anayasa Mahkemesi bazı maddeleri iptal etti. Gerekçeli karar yayınladığında da 9 aylık bir süre tanıdı bize. Yani 9 ay içinde kanunla ilgili iptal edilen hususlarda düzenlemeler yapılmasını öngördü. Ben şahsen kanun yeniden gözden geçirilecekse, kamuoyunda öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmenler odasında aldığım önerilerin, paydaşlarımızın, sendikaların, siyasi partilerin önerileri doğrultusunda yeni bir Öğretmenlik Meslek Kanunu yapılabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Tekin, Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına uzman öğretmenlik için 58 bin 967, başöğretmenlik için 3 bin 921 öğretmeninin başvurduğunu, başvuranların yüzde 99,4'ünün sınava girdiğini ve sonuçların bugün açıklandığı ifade etti.

TÜRKÇEDEN EN AZ 70 PUAN KURALI

Tekin, Türkçe dersinden en az 70 puan almayı gerektiren sistemle ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bu uygulamalar oturduktan sonra öğrenci arkadaşlarımızın daha mutlu olacağına inanıyoruz. Biz o çocukların daha iyi yetişmesi, ana dilleriyle kendilerini ifade etme kapasitelerinin gelişmesi için bunları yapıyoruz. Çocuklarımızın konuşurken Türkçe ile uyumlu olmayan, sosyal medya dilini kullanma eğiliminde olmasına üzülüyorum. Burada attığımız adımlarla ana dil becerilerinin yerleşmesini istiyoruz. Ana dilini 100 kelimeyle konuşan bir çocuğun öğretmek istediğimiz yabancı dili 500 kelimeyle konuşmasını nasıl bekleyeceğiz. Yabancı dil eğitimi de dahil çocuklarımızın tüm eğitim süreçlerinin başarılı olması için ana dil becerilerinin gelişmiş olması gerekiyor. Bu tür tedbirleri almaya çalışıyoruz."

ARA TATİLLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Tekin, "Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.' şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz." diye konuştu.

Tekin, deprem bölgesindeki okullarla ilgili, "Okullar açıldığında 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretim sürecini sorunsuz şekilde başlattık. Hızlı bir şekilde bize ayrılan bütçe olanakları çerçevesinde 2 bin 500 civarında yeni derslik yaptık, 45 bin civarında dersliği elden geçirdik. 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığında 6 Şubat'tan önceki derslik düzeyini hedefliyoruz. Planlamamızı ona göre yaptık" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“2023 yılı için atama bahar aylarında yapıldı, eylül başı itibarıyla 45 bin yeni arkadaşımız aramıza dahil oldu. 4 bin civarında da EKPSS üzerinden yapılan atamalar oldu. Dolayısıyla 50 bine yakın arkadaşımız başlamış oldu. 2024 bütçesi TBMM'de onaylandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızla koordineli biçimde atama için bize tanımlanacak sayıyı belirleyeceğiz. Sonra da Bakanlıkta oturup hangi branşa ne kadar öğretmen alacağımızı belirleyeceğiz. Arkadaşlarımızın hiç endişesi olmasın, kendi ihtiyaçlarımız üzerinde herhangi bir branşa pozitif ayrımcılık tanımaksızın bize verilen kadrodaki yüzdelik dağılımlar üzerinden adil, hukuka uygun bir branş dağılımı yapıp, arkadaşlarımızla paylaşacağız.”