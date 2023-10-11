Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kendisine yöneltilen "Ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusunu “Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikâyet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız” şeklinde yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP grup toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, velilerden ve öğrencilerden talep gelmesi halinde önümüzdeki yıl mevcut ara tatil takvimiyle ilgili düzenlemeye gidilebileceğini söyledi.

Kendisine yöneltilen ‘Ara tatiller kaldırılacak mı?’ sorusunu yanıtlayan Bakan Tekin, böyle bir şeyin gündemde olmadığını kaydederek şunları söyledi:

“Velilerden ve öğrencilerden böyle bir talep gelirse eğer bakarız. Öğretmenlerden şikayet gelirse değerlendiririz. Bu yılki durumu gördükten sonra bir değerlendirme yaparız. Görelim, bakalım ve eğer öyle bir olumsuzluk varsa gereğini yaparız. Uygulama ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığımız bir rapor hazırlıyor. Bu noktadan sonra bir rapor oluşturulur. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler mutlu ise biz devam ederiz.”