Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ara tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, bayram ve ara tatile ilişkin bir mesaj yayınladı. Tekin mesajında, "Bir huzur atmosferi olan bayramı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendirmenizi, bu kısa arada ilginiz dahilinde okuyarak, dinlenerek ve şehrinizi tanıyarak geçirmenizi diliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatiliyle birleşen bir haftalık ara tatilin bugün başladığını anımsattı.

Öğrencilerden, tatilde kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamalarını isteyen Tekin, "Bir huzur atmosferi olan bayramı ailenizle, arkadaşlarınızla ve yakın çevrenizle en iyi şekilde değerlendirmenizi, bu kısa arada ilginiz dahilinde okuyarak, dinlenerek ve şehrinizi tanıyarak geçirmenizi diliyorum" ifadesini kullandı.

Tekin, devamla şunları kaydetti: "Değerli meslektaşlarım, yoğun bir zaman aralığını geride bıraktık. Ülkemizin maarif yolculuğunda en etkin gücümüz sizlersiniz. Yolumuzu aydınlatan fikirleriniz ve önerilerinizle ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşıyacağız. Eğitim ailemize iyi tatiller diyorum."