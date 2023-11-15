Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atama ve ikramiye talebine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ve ikramiye talebine ilişkin açıklama yaptı.

Yeni atama için plan yaptıklarını söyleyen Tekin, ikramiye için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Şimşek'e işaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bütçe görüşmelerinde soruları cevapladı.

Öğretmen atamaları ile ilgili olarak "Bütçenin geçmesini bekliyoruz, yeni atama için planlama yapacağız" diyen Tekin, muhalefetin ‘24 Kasım'da öğretmenlere ikramiye verilsin’ çağrısına da yanıt verdi.

Tekin, "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" ifadelerini kullandı.

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