Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Öğretmen atama rakamında uzlaştık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayınında öğretmen atama rakamlarının 29 Nisan Pazartesi günü açıklanabileceğini söyledi.

"Önümüzdeki pazartesi kaç öğretmen ataması yapacağınız açıklanabilir öyle değil mi?" sorusuna Bakan Tekin, "Evet. Rakamda uzlaştık" yanıtını verdi.

Tekin, "AK Parti iktidarı döneminde yaklaşık şu an 1 milyon 100 bin öğretmenimizin 799 bin 517’si atandı. Yüzde 75’ini biz atamışız. Sayın Cumhurbaşkanımız da biz de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istiyoruz, atama da yapacağız" dedi.