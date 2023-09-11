Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Türk Toplumunda Aile' dersi müfredata eklendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir teleziyon programında 'Türk Toplumunda Aile' adlı seçmeli dersin müfredata eklendiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türk Toplumunda Aile' adlı dersin müredatta ve seçmeli dersler arasına katıldığını açıkladı.

Daha önce "Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz" sözleri ile tepki toplayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu kez katıldığı bir televizyon programında LGBTİQ+'ları hedef aldı.

"Bana sorarsanız bu sorunu tartışmaya evrensel olduğunu iddia ettiğimiz temel insan hakları metinleri tartışarak bakmamız lazım" ifadesini kullanan Tekin, yeni müfredat çalışmalarının içerisinde aile konusuna daha fazla öncelik vereceklerini söyledi.

Tekin şunları söyledi:

"Bana sorarsanız bu sorunu tartışmaya evrensel olduğunu iddia ettiğimiz temel insan hakları metinleri tartışarak bakmamız lazım. Nihayetinde LGBTİ gibi tartışmaların referans gösterildiği hep bu metinleri atıfla yapılıyor. Dolayısıyla belki onları tartışmaya açarak belki onları tekrardan yeni gelişmelere göre revize ederek tartışmaya başlayabiliriz. Bu konuda konuşacak çok fazla şey var. Bizi biz yapan değerler her neyse gelecek kuşaklara aksettirebilmek istiyoruz. Bu anlamda hem müfredatımızın içine hem de seçmeli derslerimizin içerisinde 'Türk Toplumunda Aile' diye bir ders koyduk. Yeni müfredat çalışmalarımız içerisinde de bunlar bizim öncelik verdiğimiz konular"