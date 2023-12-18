Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikatları savundu: Protokol yapmaya devam edeceğiz!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla yapılan protokolleri savundu. "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır" diyen Tekin, "Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarikatlarla protokol yapmaya devam edeceklerini söyledi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sürüyor.

Genel Kurul'da Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolün bulunduğunu belirterek "Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şunları söyledi:

"2023-2024 eğitim ve öğretim yılı açısından resmi ve özel okullarda 20 milyona yakın öğrencimiz, 1 milyon 200 bine yakın öğretmenimiz var. Biz 86 milyonun tamamını kuşatıcı bir dil kullanmaya çaba sarf ediyoruz. Sizin TBMM'nin saygıdeğer vekili olarak kabul etmediğiniz gelişmeler için OECD PISA raporundan üç tane rapor okuyacağım. Bir; 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden bir tanesi Türkiye'dir diyor. İki; Türkiye OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca kapatıyor. Üç; son 20 yılda Türkiye matematik ve fen alanlarında istikrarlı bir şekilde ilerleme sağlayan 4 ülkeden bir tanesidir. Ayrıca Birlemiş Milletler UNDP'nin 2022 İnsani Gelişme Raporu'na göre; insani gelişme endeksinde yer alan 191 ülke arasında 48'inci sıraya yerleşerek, endeks sıralamasındaki en yüksek kategori olan Çok Yüksek İnsani Gelişme kategorisinde üst üste üçüncü kez yer almıştır.

"ÖĞRETMENE ŞİDDET KONUSUNDA İSTEMEDİĞİMİZ OLAYLAR OLDU"

Göreve başladığımızdan itibaren bakanlığımızdaki en büyük paydaş olarak taşrada bizimle birlikte çalışan öğretmen arkadaşlarımızı paydaş olarak gördük ve 'Öğretmenler Odası' başlıklı bir etkinlik organize ettik. Gittiğimiz her ilde öğretmen arkadaşlarımızla ucu açık, her arkadaşımızın fikrini, eksiklikleri paylaştığı bir platform olarak Öğretmenler Odası Platformu yaptık. Sahadaki en ücra köşedeki öğretmen arkadaşımızın dahi bu konuda fikrini aldık. Bakanlık politikalarının daha etkin bir biçimde kamuoyuyla paylaşılabilmesi, sonuç üretebilmesi açısından bazı tedbirler aldık. Bunlardan bir tanesi; çocuklarımızın başta cep telefonu olmak üzere dijital bağımlılıkları. Bunun önüne geçmek için okullarımızda öğrencilerimizin derslik ortamlarında cep telefonlarıyla bulunmalarını engelleyici bir tedbir aldık. İkincisi; obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele konusunda bir karar daha aldık. Okul bahçelerimizin yeniden cıvıl cıvıl, çocuklarımızın geleneksel oyunlarını oynadığı, enerjilerini atabildikleri mekanlar haline dönüşmesi için okul bahçelerimizi yeniden organize ediyoruz. Anadolu kültürünü, bizim referans değerlerimizi yansıtan çocuk oyunlarımızın öğrenciler tarafından yeniden oynanmasını arzu ediyoruz.

Öğretmene şiddet konusunda ve akran zorbalığı konusunda eleştiriler veya istemediğimiz olaylar ortaya çıktı. Yaz aylarındaki genelgemizde bahsettiğimiz bir kaç hususla aslında biz bunları öngörmüştük. Bunlardan bir tanesi; velilerimizin ders saatleri içerisinde okul içerisinde, okul koridorlarında ve sınıflarda bulunmasını istemedik. Öğretmenlerimizin velilerle sadece randevu takvimi içerisinde görüşme alanlarında görüşmelerini randevu takvimine bağladık. Devam veya okul terkleriyle ilgili hususu gündemimize aldık. Öğrencilerimizin okula devamla ilgili yaşadıkları problemleri gidermek adına hem velileri daha sık uyaracak hem de çocuklarımızın okulda daha fazla bulunmalarını sağlayacakları şekilde tedbirler aldık. Tüm dünyada yaşanan pandemi ortamı sebebiyle, üzerine 6 Şubat depremleri sonrası aldığımız tedbirler sebebiyle açık liseye kayıt olan öğrencilerimizin sayısında artış görmüştük.

"TÜRKÇE DERSLERİNDEN 70 BAŞARI NOTUYLA GEÇMELERİ KOŞULUNU GETİRDİK"

Çocuklarımızın ana dil becerilerini yeterince gelişmediğini, çocuklarımızın okuma alışkanlıklarından gittikçe uzaklaştıklarını gördüğümüz için yaz aylarında şöyle bir tedbir aldık; Bir; ana dil becerilerini geliştirmek dört temel beceri üzerinden ana dil becerilerini ölçecek bir mekanizma geliştirdik. İki; özellikle Türkçe dersiyle ilgili olarak seçenek ya da test dediğimiz sınavları kaldırıp klasik sınava döndük. Ortaokullarda çocuklarımızın Türkçe derslerinden 70 başarı notuyla geçmeleri koşulunu getirdik.

Yaşanan ilk depremin ardından Kahramanmaraş, Malatya, Adana, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman illerine ulaştık ve depremzedelerin acil barınma, ısınma vb. ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim yapılarımızdan kullanılabilir durumda olanları ivedilikle tespit ettik. Her bir yerleşim yerinde diğer kurum ve kuruluşların iş birliğiyle güvenle kullanılabilecek okul, yurt, pansiyon, öğretmenevi vb. eğitim kurumu binalarımıza depremzede vatandaşlarımızı yerleştirdik. Onarım ihtiyacı oluşan eğitim yapılarımızın tamamının bakım onarım çalışmalarını tamamladık. Bu kapsamda yaklaşık 45 bin dersliğimizi 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için kullanılabilir hâle getirdik. Bunlara ilaveten tahkiki gerekli görülen eğitim yapılarının tahkiklerine, tahkik sonrası güçlendirilmesi gereken eğitim yapılarının da güçlendirme çalışmalarına devam edilmektedir.

11 ilde toplam 22 bin 39 derslik yapılmasını planladık. Bu dersliklerden 2 bin 571’ini 2023-2024 eğitim öğretim döneminde hizmete açtık. Öğretmenlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz birebir görüşmeler neticesinde, öğretmenler için ihtiyaç duyulan konteyner sayısı ilçe bazlı olarak tespit edildi ve 11 bin 76 konteyner AFAD ile koordineli bir şekilde illere sevk edilerek hizmete sunuldu. Ayrıca çocuklarımızın yaşadıkları öğrenme kayıplarını telafi etmek için yaz aylarındakiler de dâhil olmak üzere 20 bin 99 kurs merkezinde 1 milyon 881 bin 933 öğrencimizin yararlandığı destekleme kursları açtık, 30 bin 124 öğrencimize burs desteği verdik. 2000 yılından önce yapımı gerçekleştirilen riski yüksek bölgelerde bulunan 18 bin 189 okuldan acil müdahale gerekli 7 bin 201’i için çalışmalarımızı yaptık ve 2 bin 897’si için yıkım, 4 bin 304’ü için güçlendirme kararı aldık.

TARİKATLARI SAVUNDU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibariyle geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim. Çocuklarımın dağa çıkmaması için sizin insan kaynağınıza, insan yetiştirmemek için buna devam edeceğim."