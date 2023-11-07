Milli Eğitim Bakanlığı şiddete 'dur' demeli

Haber Merkezi

Eğitim sendikaları, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir öğretmenin veli tarafından darp edilmesini protesto etti. Eğitim İş, Türk Eğitim Sen ve Eğitim-Bir Sen üyesi öğretmenler Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu önünde bir araya gelerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yanlış politikaların ürünü olduğunu düşündüğümüz bu şiddet olaylarının çözümü için Bakanlığı acil olarak göreve davet ediyoruz. Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmamaları için, eğitimde şiddet kanunun çıkarılarak, öğretmenlik meslek kanununa dahil edilmesini talep ediyoruz ve artık yeter diyoruz, gerekli tedbirlerin alınması için bir meslektaşımızın görevi başında öldürülmesi mi beklenmektedir?"