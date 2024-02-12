Milli Eğitim Müdürlüğünden dini ders yönlendirmesi

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, herhangi bir baskı altında olmadan seçilmesi gereken seçmeli dersler için dini yönlendirme yaptı. Müdürlük paylaşımında, “Dersimi seçiyorum, dinimi öğreniyorum" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Okullarda seçmeli derslerin seçim süreci ile ilgili olarak, öğrenci ve velilere herhangi bir dini, ideolojik yönlendirme ve baskı yapılmadan, özgürce seçmeli dersleri seçme ortamı sağlanması gerekiyor. Ancak Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, 9 Şubat Cuma günü sosyal medya hesabından “Dersimi seçiyorum, dinimi öğreniyorum" görseli ile dini derslerin seçimini teşvik etti.

Veli-Der (Öğrenci Veli Derneği) Denizli Şube Başkanı Elif Bekci paylaşıma tepki göstererek, "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilkelerini çiğnemiştir" dedi.

"YAPILAN SUÇ"

Bekci, "Milli Eğitim Bakanlığı Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde, bütün itirazlarımıza rağmen zorunlu din dersleri varken bir de seçmeli dersler içerisinde bu dersleri seçme zorunluluğu getirdi. Şimdi de Milli Eğitim Müdürlükleri, bu derslerin seçimiyle ilgili yönlendirmelerde bulunarak okul yöneticilerini, öğretmenleri, veli ve öğrencileri etkileyerek bu derslerin seçilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bazı okul müdürlükleri, kendilerinin hazırladığı 'Seçmeli Ders Dilekçelerini' velilere göndererek bu dilekçeleri imzalamalarını istemektedir. Velilerin itirazlarına okul müdürlükleri, 'Bakanlık bunların dışında seçmeli ders belirlemedi', 'Sizin seçtiğiniz dersin okulumuzda öğretmeni olmadığından o dersi açamıyoruz', 'Sınıf oluşturacak kadar yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığından o ders için sınıf açamıyoruz, o nedenle bu dersleri seçmeniz' gerekiyor gibi açıklamalar yapmaktadırlar. Seçmeli derslerin seçiminde Milli Eğitim Müdürlüklerinin, okul idarecilerinin dini, ideolojik yönlendirme, baskı ve zorlamaları suçtur" diye konuştu.

"Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nü, öğrenci ve velilere herhangi bir dini, ideolojik yönlendirme ve baskı yapmadan, özgürce seçmeli dersleri seçme ortamı sağlamaya davet ediyoruz" diyen Bekci, "Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda okul müdürlüklerinin gerekli planlamayı yaparak, bu derslerin okutulmasının sağlanmasını istiyoruz. Öğrenci Veli Derneği olarak zorunlu seçmeli ders uygulamasından derhal vazgeçilerek seçmeli ders şekline dönüştürülmesini talep eder her türlü haksızlığın, hukuksuzluğun karşısında ve seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde yaşanılan sorunlarda öğrenci ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerini kullandı.