Milli Emlak'ta ikinci dolandırıcılık iddiası: Tahliye edilen isimler iki iş insanını 2 milyon lira dolandırdı!

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait Hazine arazilerini sahte tapu düzenleyerek sattıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüphelinin, tahliye edildikten sonra iki iş insanını 2 milyon lira dolandırdıkları iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 2022 Mart'ında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait kupon arazileri düşük fiyattan alacakları vaadiyle yurttaşları dolandırıldığı iddia edilen 99 şüpheli hakkında açılan davada yeni bir gelişme oldu.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, dava sürecinde tahliye edilen iki sanıkla ilgili yeni dolandırıcılık ihbarı geldi.

İstanbul'da işletmecilik yapan K.Ç. 24 Kasım 2022'de Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek dolandırıldığını öne sürdü. İfadesi alınan K.Ç. ana davanın sanıklarından olan Murat Avcı'nın kendisine Ankara'da bakanlıkta müdürleri ve daire başkanlarını tanıdığını ve Milli Emlak'a ait arazileri çok uygun fiyattan kiralayabileceğini söylediğini anlattı. Sözleşme imzalayarak Avcı'ya vekâletname verdiğini belirten iş insanı, Avcı'nın Ankara'ya gidip gelmesi nedeniyle masraf ve proje çizimi adı altında kendisinden para istediğini kaydetti. Bu nedenle birkaç seferde 132 bin 500 TL verdiğini anlatan K.Ç. Ankara'ya çağrılması üzerine Çevre Bakanlığı'nın önündeki bir kafede buluştuklarını, burada 80 bin TL daha verdiklerini kaydetti.

Buraya daha sonra uzman müdür olarak kendisini tanıtan ve yine ana davanın sanığı olan Eser Albayrak'ın da geldiğini ifade eden K.Ç. Albayrak'ın kendisine kira sözleşmesinin tamamlanması için 130 bin TL daha istediğini, bu parayı arkadaşı O.Y'nin elden verdiğini kaydetti. K.Ç. şunları anlattı:

"O.Y. ile bakanlığa giren ve bir süre sonra geri dönen Eser Albayrak bana kiralama işi çok maliyetli, üç arsayı doğrudan satış usulüyle size satın alalım dedi. Bunun üzerine o gün kira sözleşmesi imzalamadım. Eser Albayrak, Murat Avcı'ya telefon ederek Kemerburgaz'da bir arsanın 5,5 milyon TL olduğunu, ama kendisinin yetkisini ve çevresini kullanarak bunu 2 milyon TL'nin altına indirebileceğini söyledi. Ama arsaların kiralama evraklarının yapıldığını, 'bu işlemin satış işlemine çevrilmesi için elden 400 bin TL para vermemiz gerekiyor' dedi. Bunu kabul ettik, İstanbul'a döndük. Bir hafta sonra Murat Avcı, işlerin hızlanması için 6 bin Euro istedi. Yarısını ben, yarısını O. verdi. Daha sonra 31 Ekim 2022'de Ankara'da buluşmak için sözleştik. Daha sonra Murat bana whatsapp üzerinden Çevre Bakanlığı'na ait bir üst yazı gönderdi. Bu yazılarda Kemerburgaz'da bulunan iki arsa için 755 bin 813 TL ve 505 bin 92 TL ödeme yapmamız gerektiği yazıyordu. Bunun üzerine belirtilen Ziraat Bankası hesabına bu parayı yatırdım. Murat Avcı, benden harçlık da istedi, 10 bin TL gönderdim ayrıca."

TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SAHTE TAPU VERMİŞLER

31 Ekim 2022'de yeniden bakanlık önünde buluştuklarını ifade eden iş insanı, Murat Avcı'nın işlemler için 200 bin TL daha istediğini ve bu parayı arkadaşı O.Y.'nin verdiğini belirtti. Daha sonra Eser Albayrak'ın yanlarına gelerek Çankaya Tapu Müdürlüğü'nün 2. katına gittiklerini belirten K.Ç. burada kendisine 2 adet, O.Y.'ye ise birer adet tapu verildiğini, bu nedenle ayrıca Murat Avcı'ya 400 bin TL elden para verdiğini kaydetti.

Eser Albayrak'ın kendisine "21 gün sonra tapularınızı E-devlette göreceksiniz" dediğini anlatan K.Ç. şunları ifade etti:

"İstanbul'a döndükten sonra Şişli Tapu Müdürlüğü'nde tapuları sorgulattık. Görevli tapuların sahte olabileceğini söyledi. Bunun üzerine Ankara'ya, Çankaya Tapu Müdürlüğü'ne gittik. Burada görevli tapuların sahte olduğunu bize bildirdi. Şüphelilerden şikâyetçiyim. Ben dolandırıldığımı bilmiyordum. 1 milyon 260 bin 62 TL’yi devlet kurumunun hesabına yatırdım, bunun iadesini istiyorum. Beni Milli Emlak arsası satın alma vaadi ile dolandıran Murat Avcı'dan ve kendisini bakanlıkta müdür olarak tanıdan Eser Albayrak'tan şikâyetçiyim."

İş insanı O.Y. de 600 bin TL dolandırıldığını belirterek sanıklardan şikâyetçi oldu.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Nisan 2021'de Milli Emlak dolandırıcılığı iddiasıyla operasyon yapılmıştı. 65 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 19 kişi tutuklanmıştı. Savcılık daha sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne ait kupon arazileri, düşük fiyattan almalarına yardımcı olacakları vaadiyle yurttaşları dolandırdığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 99 şüpheli hakkında dava açmıştı. Şüpheliler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda görevli memurlar da yer alıyor.