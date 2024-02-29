Milli karateci Emir Buğra Gencan hayatını kaybetti

Bursa'da 24 Şubat'ta kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Gencan kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güncel 29.02.2024 17:00 Giriş: 29.02.2024 17:00

Güncelleme: 29.02.2024 17:06 Kaynak: AA

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