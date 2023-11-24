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Milli maç arası sona erdi: Süper Lig’de gözler 13. hafta müsabakalarında

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Spor
  • 24.11.2023 12:00
  • Giriş: 24.11.2023 12:00
  • Güncelleme: 24.11.2023 12:12
Kaynak: İHA
Milli maç arası sona erdi: Süper Lig’de gözler 13. hafta müsabakalarında
Fotoğraf: AA

Milli maçların sona ermesinin ardından gözler yeniden liglere çevrildi. 

Süper Lig'de de 13'üncü hafta mücadeleleri 25-27 Kasım tarihleri arasında oynanacak. 

Yarın (25 Kasım Cumartesi) oynanacak İstanbulspor-Hatayspor müsabakasıyla başlayacak olan 13'üncü hafta karşılaşmaları 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak Başakşehir - Pendikspor ve Sivasspor - Trabzonspor mücadeleleriyle tamamlanacak. 

Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. 

Ligde 13. haftanın programı şöyle: 

Yarın (25 Kasım Cumartesi) 

13.30 İstanbulspor - Hatayspor 

16.00 Gaziantep FK - Ankaragücü 

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa 

19.00 Galatasaray - Alanyaspor 

26 Kasım Pazar

13.30 Kayserispor - Adana Demirspor 

16.00 Samsunspor - Beşiktaş 

16.00 Antalyaspor - Rizespor 

19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük 

27 Kasım Pazartesi

20.00 Başakşehir - Pendikspor 

20.00 Sivasspor - Trabzonspor 

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