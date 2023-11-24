Milli maç arası sona erdi: Süper Lig’de gözler 13. hafta müsabakalarında
Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Milli maçların sona ermesinin ardından gözler yeniden liglere çevrildi.
Süper Lig'de de 13'üncü hafta mücadeleleri 25-27 Kasım tarihleri arasında oynanacak.
Yarın (25 Kasım Cumartesi) oynanacak İstanbulspor-Hatayspor müsabakasıyla başlayacak olan 13'üncü hafta karşılaşmaları 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak Başakşehir - Pendikspor ve Sivasspor - Trabzonspor mücadeleleriyle tamamlanacak.
Süper Lig’de 13. hafta heyecanı yarın, 26 Kasım Pazar ve 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Ligde 13. haftanın programı şöyle:
Yarın (25 Kasım Cumartesi)
13.30 İstanbulspor - Hatayspor
16.00 Gaziantep FK - Ankaragücü
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa
19.00 Galatasaray - Alanyaspor
26 Kasım Pazar
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor
16.00 Samsunspor - Beşiktaş
16.00 Antalyaspor - Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
27 Kasım Pazartesi
20.00 Başakşehir - Pendikspor
20.00 Sivasspor - Trabzonspor