Milli maçta sakatlanan Neymar sezonu kapattı

Uruguay - Brezilya maçında sakatlanan Al Hilal'nin yıldız futbolcusu Neymar, sezonu kapattı.

FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın deplasmanda Uruguay'a 2-0 yenildiği maç sırasında sakatlanan ve sahayı gözyaşları içinde terk eden Neymar'ın sağlık durumu belli oldu.

Neymar'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan kısmında forma giyemeyeceği açıklandı. Sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız ameliyat edilecek.

Uruguay maçında sakatlanan Neymar, stadyumu koltuk değnekleriyle terk etmişti.