Milli patencilerden Dünya Hız Pateni Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar

Kerem SALTUK

131 yıl önce Hollanda’da kurulan ve günümüzde 80 ülkenin üyesi olduğu ISU (Uluslararası Buz Pateni Federasyonu) tarafından Almanya’nın Dresden şehrinde düzenlenen Dünya Hız Pateni Şampiyonası'na katılan Türk milli takımı gelecek için umut vaad etti.



Çoğunluğu Erzurum bölgesinden gelen milli takım sporcuları 1000 metre, 1500 metre ve 5000 metre bayrak yarışmalarında çeyrek finale kadar yükseldi.

Genel sıralamada ev sahibi Almanya’yı geride bırakan Türk Milli Takımı genç buz patencileri katıldıkları her turnuvada derecelerini geliştirmeyi başardı.

Milli takım antrenörü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, “Türkiye’de hız buz pateni yeni bir spor. Biz Dresden’da bu sporu 100 senedir yapan ülkelerle mücadele ettik. Hollanda, Kanada, Japonya, Kore bu sporda söz sahibi ülkeler. Tükiye hız buz pateni yarışmaları ile ilk 2011 yılında Erzurum’da düzenlenen kış üniversite oyunları sayesinde tanıştı. Erzurum’da bu spora uygun güzel bir tesisimiz var. Biz Almanya’ya sadece erkek takımımızı getirdik çünkü kadın takımı henüz bu tip dünya şampiyonalarına katılacak düzeyde değil. Hedefimiz hız buz pateni tesisleri ve sporcularını çoğaltarak uluslarası yarışmalarda madalyalar kazanabilmek” dedi.