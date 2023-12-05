Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Yeni yıla sayılı günler kala her yıl 31 Aralık gecesi Yılbaşı çekilişi yapan Milli Piyango'nun yılbaşı biletleri ne kadar sorusu gündeme geldi. Yılın en büyük ikramiyesinin çekilişle talihlisini bulacağa çekilişe dair yurttaşlar 2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar sorusunu araştırıyor. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kala yurttaşlar Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar, satışa çıktı mı sorularını gündeme getiriyor. Her sene yılbaşı gecesi olan 31 Aralık'ta yılın en büyük ikramiyelerini gerçekleştirdiği çekilişler ile talihlilerine dağıtan Milli Piyango'dan gelen açıklama ile Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar ile 2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar sorularının cevapları belli olmuş oldu. Peki, Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? 2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinin biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte çeyrek, yarım ve tam yılbaşı biletlerinin ne kadar olduğu ile Yılbaşı büyük ikramiye tutarının ne olduğu da belli olmuş oldu.

Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?

31 Aralık Pazar gecesi çekilecek olan Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL ve tam bilet 400 TL olarak satışa çıktı.

2023 Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango gerçekleştireceği Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarının 400 milyon TL olduğunu açıkladı. Buna göre yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkarsa 400 milyon, yarım bilete çıkarsa 200 milyon, çeyrek bilete çıkarsa 100 milyon TL vermiş olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiyeleri

Milli Piyango'nun 31 Aralık 2023'te gerçekleştireceği Yılbaşı çekilişinde dağıtacağı ikramiyeler şu şekilde:

İkramiye Adedi İkramiye Miktarı (TL) İkramiye Tutar (TL) 1 400.000.000 TL 400.000.000 TL 2 40.000.000 TL 80.000.000 TL 10 4.000.000 TL 40.000.000 TL 20 1.000.000 TL 20.000.000 TL 30 750.000 TL 22.500.000 TL 10 10.000 TL 100.000 TL 80 75.000 TL 6.000.000 TL 100 30.000 TL 3.000.000 TL 170 15.000 TL 2.550.000 TL 800 8.000 TL 6.400.000 TL 6.000 5.000 TL 30.000.000 TL 40.000 3.000 TL 120.000.000 TL 200.000 1.200 TL 240.000.000 TL 700.00 800 TL 560.000.000 TL 2.000.000 400 TL 800.000.000 TL 63 Teselli İkramiyesi 400.000 TL 25.200.000 TL Toplam: 2.947.276 2.355.650.000 TL

Buna göre Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde toplam 2 milyon 947 bin 276 kişiye 2 milyar 355 milyon 655 bin TL dağıtacak.