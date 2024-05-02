Milli Savunma Bakanı Güler: "Hudutlarımızdan girmek mümkün değil"

Milli Savunma Bakanı Güler, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Güler, sınır güvenliğinden Eurofighter savaş uçaklarına birçok konuda değerlendirmede bulundu. NATO üyesi olan Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı almasından memnun olacaklarını dile getiren Güler, "KAAN'ımız geliyor. Biz kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Ayrıca Amerikalı dostlarımızla yarın F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını da bilmiyoruz" diye konuştu. Sınır güvenliği konusuna da değinen Güler, "Hudutlarımızdan girmek mümkün değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Güler, sınır güvenliğinden Eurofighter savaş uçaklarına birçok konuda değerlendirmede bulundu.

Bakan Güler, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Irak'ın tarihi bir komşu olduğunu, iyi ilişkiler yürütmek istediklerini belirten Güler, Irak'taki PKK varlığına değindi ve "Biz terörü kaynağında tüketeceğiz. Ara ara gelip yaptığımız operasyonlara son vererek dedik ki sürekli operasyon yapacağız" diye konuştu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) denetimindeki Süleymaniye'deki PKK varlığına değinen Güler, "Biz KYB'ye, hepsine söylüyoruz. En son toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'mız açıkça ifade ettiler. Bu işlerden vazgeçin. Orada huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu terör örgütünden kendinizi kurtarın. Kendi insanlarınızla beraber huzur içinde yaşamak için yeni bir ortam yaratın. Biz de buna yardımcı olalım" dedi.

Sınır ötesi yapılabilecek operasyona ilişkin Güler, "Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejisiyle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin sınır güvenliği için kurulan sistemlerin yeterli olduğunu savunan Güler, "Hudutlarımızdan girmek mümkün değil" dedi.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin hudut güvenliği için kullanılan sistemlerin aynısını yaptırmak için görüşme yaptığını belirten Güler, yasa dışı şekilde sınırı geçmek isteyenlere karşı her türlü gayretin gösterildiğini ve sınırlarda 7/24 esasına göre 60 bin personelin görev yaptığını dile getirdi.

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAKLARI

Eurofighter savaş uçaklarını almak istediklerini belirten Güler, üretici ülkelerden biri olan Almanya'nın bu konuda takıldığı bazı noktalar olduğunu söyledi.

Eurofighter'ın birçok ülkeyle birlikte üretildiğini ifade eden Güler, NATO gibi bir teşkilatın iki üyesi olarak böyle bir durumun kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve her fırsatta bu durumu kabul etmediklerini dile getirdiklerini belirtti. Güler, "Ben kişisel olarak inanıyorum, kısa bir süre sonra bu konu çözüme ulaşacak. Özellikle Suudi Arabistan'a Eurofighterların verilmesi bir başlangıç olabilir. Çözüleceğine inanıyorum" dedi.

Bakan Güler, Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı alması konusuna da değinerek, bu uçağın tek başına Ege'de Türkiye'ye karşı bir yeteneği olmadığını söyledi.

NATO üyesi olan Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı almasından memnun olacaklarını dile getiren Güler, "KAAN'ımız geliyor. Biz kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Ayrıca Amerikalı dostlarımızla yarın F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını da bilmiyoruz" diye konuştu.