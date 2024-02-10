Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Milli Savunma Bakanı Güler'in babası hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler'in cenazesi, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.

Güncel
  • 10.02.2024 10:43
  • Giriş: 10.02.2024 10:43
  • Güncelleme: 10.02.2024 10:49
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler / Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.

BirGün'e Abone Ol