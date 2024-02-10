Milli Savunma Bakanı Güler'in babası hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler'in cenazesi, bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti.
Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.
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