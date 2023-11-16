Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımız hiç olmadığı kadar güvenilir, 15-20 ülke bizi örnek alıyor

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevapladı. Sınır güvenliği konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, "Açık yüreklilikle söylüyorum sınırlarımız bugüne kadar olmadığı kadar güvenilir. Bugün sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekilimizi istediği sınıra götürebiliriz. 15-20 tane ülke bizim sınırlarımızı, görüp örnek alıp kendi sınırlarında uygulamak için ülkemize geliyorlar” diye konuştu.

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevapladı.

S-400 TARTIŞMASI: BU ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mİ?

Bakan Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine, “Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400’ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400’e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız” diye konuştu. CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın “Niye kullanmıyorsunuz?” sorusuna ise Bakan Güler, "Bu çamaşır makinesi mi?” cevabını verdi.

BAŞKA ÜLKELER SINIR GÜVENLİĞİMİZİ ÖRNEK ALIYOR

Sınır güvenliği konusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, "Açık yüreklilikle söylüyorum sınırlarımız bugüne kadar olmadığı kadar güvenilir. Bugün sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekilimizi istediği sınıra götürebiliriz. 15-20 tane ülke bizim sınırlarımızı, görüp örnek alıp kendi sınırlarında uygulamak için ülkemize geliyorlar” diye konuştu.

Ayrıca Bakan Güler, F-35 uçaklarının Amerika'da bile uçuşlarının kesildiğini belirterek, "F-35 konusunu oturup düşünmemiz gerek. Avrupa'daki bir çok ülkede aksaklık var. Ben şahsen alma taraftarı değilim" ifadelerini kullandı.