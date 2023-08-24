Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit" operasyonunda Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Fotoğraf: AA