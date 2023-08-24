Milli Savunma Bakanlığı: 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit" operasyonunda Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in hayatını kaybettiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen "Pençe-Kilit" operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.
August 24, 2023