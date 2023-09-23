Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da finale yükseldi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta finale yükseldi.

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Büyükakçay, yarı finalde karşılaştığı Rumen Cristina Dinu'yu 4-6, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Bu yıl ilk finalini oynayacak Çağla'nın rakibi, Arjantinli Maria Lourdes Carle ve Sloven Polona Hercog maçının galibi olacak.