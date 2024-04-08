Milli tenisçi İpek Öz, ikinci oldu

SPOR SERVİSİ

Milli tenisçi İpek Öz, Split Kadınlar Tenis Turnuvası’nın finalinde karşılaştığı Hırvat Jana Fett’e 2-0 yenildi. Hırvatistan’ın Split kentinde düzenlenen 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, dünya 223 numarası İpek ile klasmanın 171. basamağındaki Fett karşılaştı.

Fett, toprak korttaki turnuvanın final maçını 6-0 ve 6-4’lük setlerle 2-0 kazandı. Dünya sıralamasında 2020 yılını 524 ve 2021 yılını 288 numara olarak bitiren İpek Öz yükselişini sürdürüyor. İpek, kariyer rekoru kırarak Dünya sıralamasında 165 numaraya yükseldi.