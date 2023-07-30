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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Spor
  • 30.07.2023 12:22
  • Giriş: 30.07.2023 12:22
  • Güncelleme: 30.07.2023 12:23
Kaynak: AA
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Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Caloundra şehrindeki 15 bin dolar ödüllü organizasyonun finalinde 17 yaşındaki milli tenisçi Avustralyalı raket Stefani Webb'le karşılaştı.

Sert zeminde oynanan maçta genç milli sporcu, rakibini 6-2 ve 7-5'lik setlerle yenerek profesyonel kariyerinin teklerdeki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

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