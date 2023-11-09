Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, Aksaray'da trafik kazası geçirdi. Yanında kızı da bulunan Kılıçlı, kazayı yara almadan atlattı.

Milli voleybolcu Büşra Kılıçlı, yanındaki kızıyla birlikte Aksaray'da trafik kazası geçirdi.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Makas Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, milli voleybolcu Büşra Kılıçlı idaresindeki otomobil kavşaktan geçtiği esnada, A.A. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu hafif ticari araç sürücüsü A.A. hafif yaralanırken, Büşra Kılıçlı ve kızı kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.