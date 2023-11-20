Milli voleybolcu Hande Baladın'a "asitli" tehdide takipsizlik kararı

Savcılık, Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün voleybolcu Hande Baladın'ı "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit eden Mustafa Neşeli hakkındaki şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden milli voleybolcu Hande Baladın'a "Spor kulübüne giderken arabanı tararım, yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderen Mustafa Neşeli hakkında yeni gelişme yaşandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün şikayeti üzerine Neşeli hakkında diğer kulüp çalışanlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sosyal medya hesabından "Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdide maruz kalan milli voleybolcu Hande Baladın, şikayetçi olmuştu.

Baladın'ın şikayeti üzerine Bakırköy'de yakalanan Mustafa Neşeli 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa Neşeli'nin "Zincirleme silahla tehdit" suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilmişti. Geçen aylarda hakim karşısına çıkan Neşeli, "Ben bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum" demiş ardından tahliye edilmişti. Mahkeme ayrıca sanık Mustafa Neşeli'nin akıl sağlığı raporu almasına karar vermiş ve dosyayı uzlaştırma büroya göndermişti.

İkinci şikâyet, milli voleybolcu Hande Baladın'ın oynadığı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Mustafa Neşeli'nin spor kulübünün yöneticilerine ve bünyelerinde yer alan Hande Baladın'a milyonlarca insanın bulunduğu sosyal medya platformundan tehdit ettiği anlatılmıştı.

Dilekçede şüphelinin Baladın'a yönelik tehdit paylaşımları yer almıştı. Dilekçede, Mustafa Neşeli'nin şirket binasını basacağı yönündeki ifadeleri yüzünden spor kulübü yönetimi ve bünyesindekilerinin çalışma hürriyetini etkilediği vurgulanmıştı.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.