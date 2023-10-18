Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük ulusal yas süresince Devler Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi gibi planlanan etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.

Güncel 18.10.2023 22:36 Giriş: 18.10.2023 22:36

Güncelleme: 18.10.2023 22:41 Kaynak: AA

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AA