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Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek 3 günlük ulusal yas süresince Devler Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi gibi planlanan etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.

Güncel
  • 18.10.2023 22:36
  • Giriş: 18.10.2023 22:36
  • Güncelleme: 18.10.2023 22:41
Kaynak: AA
Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi
AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazze’deki sivillere yönelik düzenlenen saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek olan 3 günlük ulusal yasa ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur” denildi.

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