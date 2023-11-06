“Milyarlık Arazi Şimşek’in Dostuna” başlıklı habere düzeltme ve cevap

Birgün Gazetesinin 20.09.2023 günü nüshasında ve birgun.net internet adresinde yazar İsmail ARI adıyla "Milyarlık Arazi Şimşek’in Dostuna" başlığıyla bir köşe yazısı-haber yayınlanmıştır.

Yazılarda adı geçen iş insanı Hayrettin KUBBA müvekkilim aracılığıyla hiçbir ihale almamıştır ve alması da mümkün değildir. Müvekkilim üç dönem Gaziantep Milletvekilliği yaptığı dönemde Hayrettin KUBBA ile tanışmıştır. Hayrettin KUBBA müvekkilimin tanıdığı çok sayıda insandan sadece birisidir. Müvekkilim, Haber konusu yapılan ihale ile ilgili olarak adı geçen kişiye, kurumlara veya kuruluşlara hiçbir yardım ve telkini olmamıştır ve bundan öncesinde de olduğu gibi bundan sonrasında da hiçbir kimseye, hiçbir kurum ve kuruluşa iltimas yapmamıştır ve yapmayacaktır. Müvekkilimin pırıl pırıl geçmişi geleceğinin de göstergesi olacaktır.

Söz konusu yazıda ve eklerinde, suistimal yapılmış gibi, iki ayrı metinde "satıldı" ve "verildi" ifadelerinin kullanılması haksız ve yersizdir, haberin bütünü ve eklentileri içinde bile tutarsızlık oluşturmaktadır. Söz konusu ihale yapıldığında müvekkilim Bakan değildir, yurtdışındadır, ihaleden ve ihaleye girenlerden, kazanandan haberi olmamıştır. Herhangi bir haklı gerekçe ve delil olmadan, araştırma yapılmadan, gazetecik kurallarına ve etiğine aykırı olarak, haberde gerçeğin aksinin iddia ve ima edilmesi, müvekkilime iftira yoluyla hakaret ve kişilik haklarına saldırı suçunu oluşturmaktadır. Yapılmaya çalışılan açıkça itibar suikastidir.

Her türlü yasal haklar saklı kalmak kaydıyla, işbu "Düzeltme ve Cevabın", yazımızın elinize geçmesinden itibaren en geç üç gün içinde gazetenizde ve internet sitenizin aynı bölümlerinde yayınlanmasını talep eder, durumu kamuoyunun takdirlerinize sunarız. Saygılarımızla.

Mehmet ŞİMŞEK vekili

Av. Sedat SARUHAN

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T.C. Gölbaşı (Ankara) Sulh Ceza Hakimliğinin 17/10/2023 tarih 2023/2547 D. İş sayılı kararına karşı itirazımızın reddine dair T.C. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2/11/2023 tarih 2023/1943 D. İş Sayılı kararı gereğince yayınladığımız Düzeltme ve Cevap'tır.