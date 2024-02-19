Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Mesai saatleri değişecek

İş kanunlarında değişiklik için yeni düzenlemeler gündemde. Milyonlarca çalışanı etkileyecek düzenleme ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeniliği kapsıyor.

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için yeni bir çalışma yapılıyor. Yapılan çalışmalar ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeleri kapsıyor.

İş kanunlarında yeni bir düzenleme için düğmeye basıldı. Düzenleme kapsamında haftalık çalışma saatlerinin 45 saatten 35-40 saate indirilmesi planlanıyor.

İktidara yakın medya organlarından Sabah'ın haberine göre, çalışma kapsamında yeni hak kategorileri de geliştirilecek. Çalışmada, dağınık mevzuatın toplanması, çalışanların güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇALIŞMA SAATLERİNE İNCE AYAR



Milyonları ilgilendiren çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi.

2003 tarihli, hala yürürlükte olan yasaya göre Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor.

Basın İş Kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi ise 45 saat. Tüm çalışanlarla ilgili bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35- 40 saate indirmesi konusunu masada.