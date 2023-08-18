Milyonlarca genç ne okulda ne de işte

TÜİK verilerine göre 2 milyon 465 bin genç ne eğitime devam ediyor ne de istihdama katılıyor. 100 işsizden 22’si ise bir yıl ve daha uzun süredir aktif bir şekilde iş arıyor. AKP döneminde genç işsizliği 13 puan arttı.

BirGün/ANKARA

TÜİK, 2023’ün ikinci çeyreğine dair İşgücü İstatistikleri’ni yayımladı. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan veriler, aylık işgücü istatistiklerine kıyasla daha kapsamlı bilgileri içeriyor. TÜİK, istihdamda 2022 yılı ikinci çeyrek ile 2023 yılı ikinci çeyrek arasındaki bir yıllık dönemde 151 bin kişilik bir artış olduğunu açıkladı. Böylece istihdam edilenlerin sayısı 31 milyon 513 bin olarak hesaplandı. İstihdam oranı ise yüzde 48,2 olarak gerçekleşti.

DİSK'İN HESABI FARKLI

DİSK-AR ise istihdamın niteliğini gösteren ve TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) oranını yüzde 33,7 olarak açıkladı. KATİ tüm istihdamı değil kayıtlı ve tam zamanlı olarak çalışanların oranını ortaya koymak için hesaplanıyor. Hesaplamanın istihdamın ne kadarının sigortalı ve tam zamanlı çalıştığını ortaya koyması amaçlanıyor. Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,1 iken KATİ oranı yüzde 19,2 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 67,7 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 45,5 olarak hesaplandı. Böylece KATİ oranı resmi istihdam oranından genelde 14,5 puan, kadınlarda 11,9 ve erkeklerde ise 22,2 puan düşük olarak gerçekleşti.

‘BOŞTA’ DURUYORLAR

15-24 yaş arasındaki dört gençten birisi ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. TÜİK verilerine 2 milyon 465 bin genç ne eğitime devam ediyor ne de istihdama katılıyor. Bu sayı eğitim durumuna göre bakıldığında ise daha çarpıcı bir hal alıyor. 322 bin üniversite mezunu genç ‘boşta’ duruyor. Meslek ve teknik lise mezunu 399 bin genç, lise mezunu 645 bin genç de ne eğitimde ne istihdamda görünüyor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002 üçüncü çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,1’di. Gençlerde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 7,8’di.

TÜİK’in son verilerinde ise gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanılarak hesaplanan 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 38,9 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden yaklaşık 20 puan fazla olarak gerçekleşti.

AKP döneminde geniş tanımlı genç işsizliği 13 puan arttı.

UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK

TÜİK verilerine göre 3 milyon 211 bin kişi son dört hafta içerisinde herhangi bir iş arama kanalından en az birini kullanmış ve 2 hafta içerisinde işbaşı yapabilecek durumda. Bu işsizlerin 708 bini ise bir yıl ve daha fazla süredir iş arıyor. Başka bir ifadeyle her 100 işsizden 22’si uzun süreli işsiz.