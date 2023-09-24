Milyonlarca kişi bankalara borçlu

İktidar giderek artan enflasyon karşısında halkı koruyacak önlem almazken yurttaşlar, bankalara teslim edildi. Bankaların kredi müşteri sayısı 50 milyonu geçti, halkın borcu gırtlağını aştı, icra takipleri durdurulamaz boyutta.

Ekonomi Servisi

Alım gücünün giderek düşmesiyle çareyi bankalara borçlanmakta bulan yurttaşların sayısı giderek artıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, SGK borcu nedeniyle banka hesaplarına tedbir konulanlar, kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle icra takibi başlatılanlarla ilgili sayısal verilerin açıklanması istemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verdiği sordu önergesine yanıt geldi. Önergeyi yanıtlayan Bakan Mehmet Şimşek, icra takibi ve banka hesaplarına el koyulan yurttaşların sayısına ilişkin herhangi bir açılamada bulunmadı. Yanıtta, bankaların stok kredi müşteri sayılarına ilişkin bilgileri aktaran Şimşek, resmi ve özel bankaların stok kredi müşteri sayısının 50 milyondan fazla olduğu açıkladı.

ÜLKE NÜFUSUNUN YARISINDAN FAZLASI

Şimşek, bu yıl temmuz ayı itibarıyla stok taşıt kredisi müşteri sayısının 492 bin 650 kişi, stok kredi kartı müşteri sayısı 34 milyon 167 bin 470 kişi olduğu belirtti. Yanıta göre ayrıca kamu bankalarının stok bireysel kredi müşteri sayısı 19 milyon 615 bin 117 kişi, özel bankaların stok bireysel kredi müşteri sayısı ise 31 milyon 818 bin 757. Kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle icra takibine alınan müşteri sayısı ile SGK borcu nedeniyle banka hesaplarına tedbir konulan müşteri sayısı açıklanmadı.

CHP’li Gürer ise ekonomik sorunların arttığını hatırlatırken yüksek faizin ve zamların yanında döviz oynaklığı ile ciddi sıkıntıların yaşandığının altını çizdi. Ekonomik sorunların incelenmesi ve gereken önlemlerinde alınması gerektiğine dikkat çeken Gürer, “Sıklıkla açıklanan ekonomi paketlerine rağmen piyasa verilerine bakıldığında çözümler sorunları bitirmedi. Artan hayat pahalılığı dar ve sabit gelirlilerin geçim sıkıntılarının artmasına ve ekonomik sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Bir tarafta milyonlar yoksulluk yaşarken bir tarafta sınırlı zengin azınlık mutlu yaşıyor. Çoğunluk kredi ile yaşamını sürdürüyor. Borcu borçla ödeyerek ayakta kalmaya çalışanlar var” dedi.

BANKALAR TAKİBE ALDI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verileri halkın borcunun ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Eylül itibarıyla bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, bir önceki haftaya göre 798 milyon lira artarak 173 milyar 341 milyon liraya yükseldi. Diğer borçlar şöyle sıralandı:

Tüketici kredileri tutarı: 1 trilyon 429 milyar 381 milyon lira

Konut kredisi: 446 milyar 640 milyon lira

Taşıt kredisi: 86 milyar

805 milyon lira

İhtiyaç kredisi: 895 milyar 936 milyon lira

Taksitli ticari kredi: 1 trilyon 209 milyar 985 milyon lira

Bireysel kredi kartı alacakları: 928 milyar 327 milyon lira