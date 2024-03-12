Milyonları ilgilendiriyor: Bankalardan "nakit avans" kararı

Bankaların, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdüğü belirtildi.

Enflasyonu düşürmek kapsamında hala canlı iç talebi soğutmak ve bu kapsamda kredi büyümesini sınırlamak için sıkılaşma adımları beklenirken, bankalar kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdü. Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu.

Konuyla ilgili konuşan bankacılık kaynakları, en ucuz finansman kaynağı olarak görüldüğü için kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının yoğun olarak kullanıldığını belirtti.

MERKEZ, SÖZLÜ BİLGİLENDİRME YAPTI

Bankalara nakist avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öğrenildi.

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA ARTIŞ ORANI YÜZDE 13,8 Yılın ilk 9 haftasında TL krediler yüzde 5,5 artarken kredi kartı harcamalarında artış oranı yüzde 13,8'e ulaşmıştı. Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuştu. Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti. Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alınmıştı.

Öte yandan Reuters'a açıklamalarda bulunan 3 bankacılık kaynağı da azami taksit sayısının 12'den üçe kadar indirildiğini belirtti. Bir kaynak kurumsal kredi kartları için de limitlerin sınırlandığı ifade etti.

FAİZ ORANLARI YÜZDE 4.42 SEVİYESİNDE

Geçen sene Mayıs genel seçimleri öncesinde de bazı bankalar diğer kredilere uygulanan sınırlamalar nedeniyle, o dönemde yüzde 1.36 faiz ile bireyseller için en ucuz ve en yaygın TL borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avansta kullanılabilecek tutar ve vadeleri düşürmüş, faizlerin yükselmeye başlamasıyla taksit sayısı tekrar 12'ye çıkmıştı.

Şu anda bankaların kredi kartı nakit avans için uyguladıkları faiz oranları yüzde 4.42 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: ekonomim.com, borsagundem.com