Milyonların umudu sınavlar: Türkiye'de her 10 kişiden 1’i sınava giriyor

ÖSYM’nin 2023 yılı verileri, Türkiye'nin sınavlar ülkesi haline getirildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Toplam 66 merkezi sınavın düzenlendiği 2023 yılında 11 milyon 202 bin 784 kişi, kamuya memur olarak atanmak ya da üniversiteye yerleşmek amacıyla sınavlara girdi, ÖSYM 1,1 milyar TL başvuru geliri elde etti.

Mustafa BİLDİRCİN

Milyonlarca yurttaşın kamuya memur olarak atanmak, milyonlarca öğrencinin ise üniversiteye yerleşmek amacıyla girdiği merkezi sınavlara giren aday sayısı ve adaylardan toplanan para belli oldu. ÖSYM’nin 2023 yılı verileri ile ortaya konulan tablo, “Türkiye bir sınavlar ülkesi haline getirildi” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu.

ÖSYM’nin verilerine göre, 2023 yılında toplam 66 merkezi sınav gerçekleştirildi. Merkezi sınavlara giren aday sayısına yönelik istatistikler, 2023 yılında Türkiye’deki her 10 kişiden birinin sınava girdiğini gösterdi.

MERKEZİ SINAV GELİRİ 1,1 MİLYAR TL

2023 yılında gerçekleştirilen 66 merkezi sınava giren aday sayısı, 11 milyon 202 bin 784 ile ifade edildi. ÖSYM, merkezi sınavlara giren adaylardan toplam 1 milyar 162 milyon 231 bin TL başvuru ücreti topladı.

ÖSYM'nin merkezi sınavlardan topladığı başvuru ücretlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. Buna göre, 2018 yılında 528 milyon 32 bin TL olan ÖSYM'nin sınav geliri, 2019-2023 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

>> 2019: 546 milyon 25 bin TL

>> 2020: 860 milyon 512 bin TL

>> 2021: 767 milyon 630 bin TL

>> 2022: 1 milyar 490 milyon 314 bin TL

>> 2023: 1 milyar 162 milyon 231 bin TL

REKOR ADAY YKS’DE

Türkiye nüfusunun yüzde 13’ünün bir merkezi sınava girdiğini ortaya koyan verinin, bazı sınav türlerine göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:

>> 2023 Dikey Geçiş Sınavı: 464 bin 272 aday

>> KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek: 924 bin 167 aday

>> KPSS Eğitim Bilimleri: 572 bin 19 aday

>> YKS TYT: 3 milyon 527 bin 433

>> YKS AYT: 2 milyon 573 bin 169