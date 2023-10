Milyonlarız ve hâlâ buradayız

Gezi Parkı davasında Yargıtay’ın verdiği kararın yankıları sürüyor. Karara tepkiler devam ederken tutuklu bulunan Can Atalay ve Osman Kavala yolladıkları mesajlarla mücadele vurgusu yaptılar.

POLİTİKA SERVİSİ

Gezi Parkı davasında Yargıtay tarafından cezaların onanmasına tepki sürüyor. Hukukçuların değerlendirmelerine göre verilen karar adil yargılamadan uzak, onanan cezaların temeli ise siyasi müdahaleler. Karara tepki gösteren Gezi tutuklarından Can Atalay ve Osman Kavala yolladıkları mesajla mücadele etmenin önemini vurguladı.

Hatay Milletvekili Can Atalay’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yargıtay Gezi davası kararıyla Türkiye’de delilsiz yargı dönemini tescillemiş, hukukun tabutuna son çiviyi çakmış oldu. Adaletsizlik sadece kurumları, devleti değil toplumu da çürütür. Bu adaletsizliği aşacağız. Ne karar verilirse verilsin Gezi, milyonların vicdanında meşrudur. Milyonlarız ve buradayız. Gezi’den suç çıkmaz, çıkmayacak. Azmine, itirazına, inadına ve Gezi’ye sahip çıkmak isteyen, Türkiye’nin bir hukuk devleti olmasını talep eden herkesi Hatay’dan Ankara’ya özgürlük için yürümeye davet ediyorum” dedi.

Yargıtay’ın kararı ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala da ‘Kavala’ya Özgürlük’ isimli sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Yargıtay’ın onama kararı, hukuk ilkelerine ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürünüdür. Bu karar, delil olmadan insanları mahkûm etmenin yargıda norm haline geldiğinin en çarpıcı göstergesi olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Yargıtay’ın verdiği karara tepki gösterirken 9-13 Ekim’de yapacakları Genel Kurul toplantılarında konuya dair özel bir oturum düzenleyeceklerini bildirdi. Özel oturumda Kavala’nın mahkûmiyeti "acil konular gündeminde" ele alınacak. AKPM’den yapılan açıklamada ise "Biz ve Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına uymaları ve tüm sanıkların (Gezi davası) serbest bırakılması için Türk yetkililere baskı yapmaya devam edeceğiz" denildi.

Yargıtay’ın verdiği karar hakkında konuşan ve bundan sonraki süreci aktaran Can Atalay’ın avukatı Akçay Taşçı, BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

"Karar hakkında artık denecek bir şey yok, yorum yapamaz noktadayız" diyen Taşçı, “Herkesin bildiği gibi kararın kendisi hukuksuzdur. Ancak şimdiki süreçte Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) vereceği kararı beklemek zorundayız” diye konuştu.

İNFAZ KARARININ DURMASINI BEKLİYORUZ

‘Gezi’den suç çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak bu davada suçlu yok’ diyen Taşçı 5 Ekim’de toplanacak AYM için de şöyle konuştu: “5 Ekim’de Anayasa Mahkemesi başvurumuzu değerlendirmek üzere toplanacak. Burada ilk ele alacağı konu da Can’ın dokunulmazlık hakkı meselesi. Yargıtay’ın onadığı cezaların burada etkili olacağını düşünmüyorum aslında. Zaten yapmış olduğumuz bir başvurumuz vardı ve olması gereken de yargılamada durdurma kararı verilmesi gerekiyordu. Maalesef bu olmadı. Bundan sonraki süreçte ise AYM’nin infazı durdurma kararı vermesini bekliyoruz.”

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) da karara ilişkin bir açıklama yayımladı. Kararın Anayasa’nın 34. Maddesi’ni ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu karar, fikirlerin barışçıl bir şekilde ortaya konulabilmesi için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını güvence altına alan Anayasa’nın 34. Maddesi’ni ihlal etmektedir. Anayasa’nın 138. Maddesi’nde yer alan ‘Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasa’ya ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler’ ifadesinin de bu kararda yerine gelmediği görülmüştür. Yurttaşların barışçıl ifade ve gösteri hakkının güvence altında olması, kaygıdan korkudan uzak demokratik taleplerini dile getirmelerine fırsat verilmesi çoğulcu demokrasinin ve hukuka bağlı bir devletin varlık koşuludur."

***

Özgürlük yürüyüşü

Türkiye İşçi Partisi bugün Başta Can Atalay olmak üzere hapis cezaları onanan tüm Gezi tutukluları için Hatay’dan Ankara’ya bir yürüyüş başlatacak. ‘Özgürlük için yürüyoruz’ sloganı ile başlayacak yürüyüşe partiden yapılan açıklama ile tüm yurttaşlar davet edildi. Günde ortalama 30 kilometre yol kat edilmesi planlanan yürüyüşün her gününde ayrı bir tema ele alınacak ve o günün temasına dair mücadele eden kişiler de yürüyüşe katılacak. Öte yandan Emek Partisi de yürüyüşe destek açıklaması yaparken Can Atalay’ın ailesi de yürüyüşe katılacak.