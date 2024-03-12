Mimar Sinan'ın yaptığı tarihi hamam satışa çıkarıldı: Çökme tehlikesi var

Fatih'te, 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan tarafından 1582 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı, 2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Çürümeye yüz tutan hamama, çökme tehlikesi nedeniyle kum çuvallarıyla perdeleme yapıldı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Mimar Sinan'ın yaptığı ve çökme tehlikesi bulunan tarihi hamam 2 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Mimar Sinan'ın 1582 yılında inşa ettiği Ayakapı Hamamı, bakımsızlıkla gündemde. Haliç manzarasına hakim bir konumda bulunan Ayakapı Hamamı, 67 yıl önce özel mülk haline getirildikten sonra kaderine terk edilmiş durumda.

2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı Balat'taki Ayakapı Hamamı'nın duvarlarına tabela ve ilanlar asıldı. Hamamın üst bölümünde çalılar, ağaçlar ve çatısındaki tahribatın yanında alt bölümde çöpler birikti.

Hamamın ana giriş kapısı ise kum çuvallarıyla kapatılmış durumda. 442 yıllık eser, 2 yıl önce 33 milyon liraya satışa çıkarılırken, bugünkü fiyatı ise 2 milyon dolar olarak belirlendi.