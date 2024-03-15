Mimar ve mühendis sayısı eksik kaldı: "Deprem konutları yapılamıyor"

CHP’li Sarıbal, deprem bölgesinde yeterli sayıda mimar ve mühendis bulunmadığı için inşaatlarda aksamalar yaşandığını bildirdi. Sarıbal, konuyu Meclis gündemine de taşıdı.

BirGün/ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Orhan Sarıbal, deprem bölgesindeki yerinden dönüşüm ile yapılmayı bekleyen inşaatların yeterli sayıda mimar ve mühendis bulunmadığı için yapılamadığını bildirdi.

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bulunan Sarıbal, depremden en ağır şekilde etkilenen ilçedeki inşaat çalışmalarının mevzuata takıldığını belirtti.

"SADECE NURHAK'TA BİN CİVARINDA BİNA YAPIM BEKLİYOR"

Yasaya göre, bir mimar ya da inşaat mühendisinin sadece 5 binaya inşaat şefliği yapabildiğine dikkati çeken Sarıbal, şunları söyledi:

"Projelendirilmesi bitmiş ve yapımı beklemekte olan bina sayısı sadece Nurhak’ta bin civarında. Şu an burada 11 mimar ve mühendis var, ihtiyaç ise 200. İki şey yapılmalı; her bir mimar/mühendise, yani inşaat şefine beşten fazla bina izni verilmeli. İkinci şey ise mimar/mühendislere alan genişliği üzerinden, metre kare üzerinden izin düzenlemesi yapılması. Bu sadece bir genelge ile yapılabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı göreve çağırıyoruz. Temel insanlık haklarından olan barınma hakkına, özellikle de afet bölgesi konumunda olan Nurhak’ta acil ihtiyaç var."

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal / AA

MECLİS GÜNDEMİNDE

Sarıbal, konuyu bir soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine de taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından yazılı olarak yanıtlanması istenen önergede yer alan sorular şöyle:

• İlçelere göre, projelendirildiği halde yapımı başlamamış bina sayısı nedir?

• Projelendirilmiş olmasına rağmen yapımı başlamayan inşaatların bekleme nedeni nedir?

• Yapım süreçlerinin, Nurhak örneğinde olduğu gibi Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik’le düzenlenen mimar/mühendis izinleri nedeniyle, gerektiği oranda bina yapımının başlamamış olduğu iddiası ne ölçüde doğrudur?

• Bakanlığınızın mevzuata takıldığı için beklemekte olan binaların yapımını hızlandırmayı sağlayacak hazırlıkları söz konusu mudur?