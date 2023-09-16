Mimar ve mühendisler isyan etti

HABER MERKEZİ

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarının sıfırlandığını ifade eden TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı sokağa çıkacaklarını açıkladı. Avcı, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının bir dönemin gözde meslekleri olduğunu da vurguladı.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenleyen Avcı, Mühendis, mimar ve şehir plancısı adayı pek çok gencin, ülkemizin geleceğine dair umutlarını kaybettiklerini, işsizlik oranının yüzde 40’ları aştığını belirterek, ‘Boşuna mı okuduk!’ sloganıyla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Günü’nde TMMOB olarak saat 18.00’de Kadıköy İskele Meydanı’nda eylem yapacaklarını duyurdu.

Ücretli çalışan meslektaşlarının yaklaşık yüzde 60’ının asgari ücret düzeyindeki ücretlerle çalıştırıldığını söyleyen Avcı “Mücadele etmezsek yaşadığımız sorunların daha da büyüyeceğini çok iyi biliyoruz” dedi.

Meslektaşlarının yoğun işsizlik sonucu geçimlerini sağlayabilmek için meslek dışı işlere yöneldiğine dikkat çeken Avcı, “Bu acı tablo bizlere kaybedilmekte olan bir geleceği işaret etmektedir. Çok sayıda meslektaşımız iş bulamadığı için yurtdışına çıkmaktadır. Ülkemiz, yetişmiş değerli mühendis, mimar ve şehir plancılarını kaybetmektedir” şeklinde konuştu.