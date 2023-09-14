Mimar ve mühendisler sokağa çıkıyor: ‘Boşuna mı okuduk’

Mimar, mühendis ve şehir plancılığı mesleğinin itibarının sıfırlandığını kaydeden TMMOB, ‘Boşuna mı okuduk’ temasıyla kampanya başlattı. Ücretli çalışan meslektaşlarının yüzde 60’ının asgari ücret düzeyinde ücretler çalıştığını kaydeden TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, “Meslektaşlarımız açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır” dedi.

BirGün/Ankara

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), “Boşuna mı okuduk” diyerek mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadıkları hak kayıpları, diplomalı işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretler nedeniyle eylem kararı aldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, mühendis, mimar, şehir plancılığı mesleklerinin itibarsızlaştırılarak iktidarca görmezden gelinmesine karşı haklarını ve geleceğini savunmak için “Haydi mücadeleye” diyerek kampanyayı duyurdu.

Mimarlar Odası’nda gerçekleştirilen toplantı ile başlatılan kampanyanın Ekim ortasına kadar süreceğini açıklayan Koramaz, 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı Dayanışma Günü'nde TMMOB'nin tüm illerde sokağa çıkacağını ve mücadeleyi büyüteceklerini bildirerek tüm yurttaşları dayanışmaya çağırdı.

Tüm meslektaşlarını bu mücadeleye davet eden Koramaz, “Cumhuriyet kazanımlarının birer birer tasfiye edildiği piyasacı dönüşümden tüm yaşam alanlarımızın yanı sıra mühendislik-mimarlık uygulamaları, mühendislerin, mimarların ve şehir plancıların sosyal konum ve koşulları da doğrudan olumsuz biçimde etkilenmiştir” dedi.

MESLEK İTİBARSIZLAŞTIRILDI

Meslek alanlarında büyük bir yıkım yaşandığına dikkat çeken Koramaz, bir dönemin gözde meslekleri olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının itibarının neredeyse sıfırlandığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

“Bir afet ülkesi olmamıza rağmen, daha fazla önem verilmesi gereken mühendislik, mimarlık ve planlama hizmetleri birer prosedür haline getirilmiştir. Merkezi politikalardan yerel uygulamalara kadar birçok alanda bilim ve teknik dışlanmış, mesleklerimiz yok sayılmıştır. Ülkemizin temel sorunlarının çözümünü de afetlere karşı dirençli kentleşmenin, tarımsal ve sınai üretimin, tarihi, kültürel ve doğal alanların korunmasının, toplumsal kalkınmanın anahtar gücü olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı meslekleri âdeta gözden çıkarılmıştır.”

“Ücretli çalışan meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 60’ı asgari ücret düzeyinde ücretlere çalıştırılmaktadır” diyen Koramaz, “Meslektaşlarımız açlık ve yoksulluk sınırı altında düşük ücretlerle, kötü koşullarda çalışmaya mecbur bırakılmıştır. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın hakları erimiş, kamuda istihdam giderek daralmıştır. Emekli meslektaşlarımız, üstlendikleri tüm önemli ve kritik görevlerden yüz akıyla çıkmayı başarmışken, mesleklerini bir ömür boyu ifa etmişken bugünlerini yoksulluk ve geçim sıkıntısı teslim almıştır” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN UMUDU KALDI

Gençlerin ülkenin geleceğine dair umutlarını kaydettiğini vurgulayan Koramaz, mühendis, mimar ve şehir plancısı adaylarına ilişkin şöyle konuştu: “İşsizlik oranı yüzde 40’ları aşmıştır. Yeni mezun meslektaşlarımızın iş bulma süreleri 18 aya kadar uzamıştır. Çok sayıda meslektaşımız iş bulamadığı için yurtdışına çıkmaktadır. Ülkemiz, yetişmiş değerli mühendis, mimar ve şehir plancılarını kaybetmektedir. Meslektaşlarımız yoğun işsizlik sonucu geçimlerini sağlayabilmek için meslek dışı işlere yönelmekte, tezgâhtarlık, garsonluk, kuryelik gibi işlerde çalışmaktadır. Bu acı tablo bizlere kaybedilmekte olan bir geleceği işaret etmektedir. Yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinde “boşuna mı okuduk!” sorusu belirginleşmektedir.”

SORUNLAR GÜNDEME TAŞINACAK

Koramaz, kampanya takvimine ilişkin de bilgi verdi. Kitlesel eylem, sempozyum, kongre, panel, forum ve geniş katılımlı toplantılar ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarını ve bu sorunların nedenlerini kamuoyu gündemine taşıyacaklarını belirtti.

“TBMM’den siyasi partilere ve demokratik kitle örgütlerine kadar ziyaretler, görüşmeler ve temaslar gerçekleştireceğiz” diyen Koramaz, şöyle konuştu:

“SGK’ya ücret protokol teklifimizi ileteceğiz ve takipçi olduğumuzu göstermek için tüm illerde SGK il müdürlüklerinin önünde olacağız. Ekim ayında “Boşuna Okumadık!” diyeceğiz ve Cumhuriyetin 100., TMMOB’nin 69. Kuruluş yıldönümünde mühendis, mimar ve şehir plancılarının Cumhuriyetin ikinci yüzyılını yeniden kurma iradesini ortaya koyacağız. Depremin sekizinci ayında Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerinden mühendislik, mimarlık ve şehir planlamanın yok sayılamayacağını göstereceğiz. TMMOB’nin kuruluş yıldönümü olan 18-22 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftasında, kitlesel eylemlerimiz ile TMMOB ve Odalarımızın ülkemiz ve mesleğimiz için ne kadar önemli olduğunun altını güçlü bir şekilde çizeceğiz.”