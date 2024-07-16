Mimarlık Taban Puanları 2023: Mimarlık başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Mimarlık bölümüne girmek isteyen adaylar ise Mimarlık taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Mimarlık başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Mimarlık Taban Puanları 2023

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