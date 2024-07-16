Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Mimarlık Taban Puanları 2023: Mimarlık başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Mimarlık bölümüne girmek isteyen adaylar ise Mimarlık taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Mimarlık başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Mimarlık Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:03
  • Giriş: 16.07.2024 13:03
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:03
Mimarlık Taban Puanları 2023: Mimarlık başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Mimarlık bölümüne girmek adaylar ise Mimarlık taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Mimarlık taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Mimarlık başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Mimarlık Taban Puanları 2023

Mimarlık Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)508,9062910569SAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)488,7690323246SAY
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)480,4629229445SAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık472,1572435977SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)471,1419936802SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)461,426944736SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)461,1200344988SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)459,5144146374SAY
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)454,4240650734SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)454,2726150866SAY
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık453,4148651612SAY
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)453,0614351920SAY
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)452,8546152100SAY
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık449,6431654862SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)449,0489555378SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)446,8723557278SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)446,0178258037SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)442,2962461291SAY
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)441,0903662361SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)438,2774964823SAY
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık437,4717265508SAY
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)436,3077266502SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)435,5540267193SAY
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık435,2945167408SAY
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)430,935871194SAY
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık428,0497473756SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)426,5046475095SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)425,8538375642SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)424,5159476764SAY
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık416,480984068SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)416,0411284489SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)413,3791886936SAY
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)412,9170287340SAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)412,2585387930SAY
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)412,1993987992SAY
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık410,3589389780SAY
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık410,2595689887SAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)409,2537790851SAY
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)407,2927192656SAY
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık401,7238397997SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)401,6615698035SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)401,5829598127SAY
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)400,1114199603SAY
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık399,8529699845SAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)399,6319100061SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)397,50103102128SAY
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)396,91743102734SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)395,9282103748SAY
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)395,59997104082SAY
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)392,19946107507SAY
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)391,98772107717SAY
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık388,02462111898SAY
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)387,35317112631SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)386,07946113965SAY
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)384,96384115228SAY
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık384,39231115878SAY
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)384,02417116265SAY
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık383,66275116652SAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)382,20049118224SAY
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)381,7615118715SAY
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)379,08367121747SAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)378,7202122173SAY
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık376,81662124307SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)372,91382128973SAY
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)372,87875129008SAY
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)372,59805129365SAY
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık371,70952130405SAY
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık370,03446132390SAY
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık369,74389132733SAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)368,38004134436SAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)366,62295136563SAY
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Mimarlık (%75 Burslu)366,51616136704SAY
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)365,96461137417SAY
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık365,90519137507SAY
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)365,67222137792SAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)365,2958138275SAY
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık365,26709138306SAY
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)364,2153139690SAY
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)361,53705143193SAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)359,58048145738SAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)356,60763149722SAY
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık356,53987149810SAY
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık354,06545153223SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)351,58034156671SAY
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık349,87929159048SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)346,99391163341SAY
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık346,93291163444SAY
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)345,57125165485SAY
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık345,40412165755SAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık344,63352166926SAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce)344,41615167259SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)343,73157168320SAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)343,64019168470SAY
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)343,57655168580SAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)342,8325169775SAY
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)342,24566170703SAY
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)342,23133170721SAY
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık341,31507172135SAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)340,04508174153SAY
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık337,76714177851SAY
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)337,27981178688SAY
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)336,78213179498SAY
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık336,08898180651SAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık335,76164181172SAY
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)335,31145181958SAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)333,85778184493SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)332,84386186202SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)332,38214187001SAY
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)330,33516190564SAY
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)329,93913191256SAY
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık327,55281195618SAY
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Burslu)326,20356198050SAY
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)324,31658201679SAY
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık322,36423205351SAY
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)322,2252205627SAY
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık321,03731208023SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)319,83963210399SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)319,21035211651SAY
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (Burslu)316,91754216285SAY
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)316,52489217039SAY
MEF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)315,83115218515SAY
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık315,53226219087SAY
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)313,21663224046SAY
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)311,48874227749SAY
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (Burslu)311,15747228431SAY
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık310,02793230882SAY
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık309,99512230945SAY
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)309,89153231170SAY
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)309,8205231314SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%25 Burslu)309,79376231386SAY
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)309,39852232244SAY
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)309,39121232260SAY
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)309,13275232813SAY
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)308,33057234605SAY
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)307,79126235861SAY
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)307,76104235935SAY
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık307,55446236417SAY
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu)307,52888236473SAY
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık307,47086236606SAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)306,58105238652SAY
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık306,54875238721SAY
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık306,1978239549SAY
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)306,15049239655SAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık306,04524239911SAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)305,78166240550SAY
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)305,14442242025SAY
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)305,09941242134SAY
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)305,07094242212SAY
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık304,80645242843SAY
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)304,6234243254SAY
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)304,31121244003SAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)304,22985244200SAY
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)303,82437245179SAY
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)303,74477245358SAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)303,64942245588SAY
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)303,56699245787SAY
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)303,40944246173SAY
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)303,11577246826SAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)302,99589247134SAY
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)302,88274247428SAY
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,67444247901SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,57169248164SAY
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)302,45258248449SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)302,38921248612SAY
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık302,38727248620SAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,38354248627SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,37559248644SAY
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık302,37378248650SAY
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık302,35302248708SAY
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)302,31618248807SAY
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,30293248846SAY
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,30246248851SAY
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,29117248880SAY
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)302,19054249117SAY
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)302,18581249128SAY
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%25 Burslu)302,16105249182SAY
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık302,09535249341SAY
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)302,07223249397SAY
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)MimarlıkDolmadıDolmadıSAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)MimarlıkDolmadıDolmadıSAY
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)MimarlıkDolmadıDolmadıSAY
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)MimarlıkDolmadıDolmadıSAY
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)MimarlıkDolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
TOROS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (Burslu)DolmadıDolmadıSAY
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Mimarlık (%25 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Mimarlık (%50 Burslu)DolmadıDolmadıSAY
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (Yabancı)Mimarlık (Ücretli)DolmadıDolmadıSAY
BirGün'e Abone Ol