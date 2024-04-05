Minarelerin ardından kubbe de tıraşlanacak

İsmail ARI

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nın ikinci pisti 9 yıl sonra hizmete girdi. Yeni pistin açılışı, 25 Aralık 2023’te AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapıldı.

Ancak pist açıldıktan kısa süre sonra, pistin yakınındaki Orhanlı Yavuz Selim Camisi’nin minarelerinin uçuşlar için tehlike oluşturduğu belirtildi. Ardından minareler sessiz sedasız tıraşlandı.

Pist kullanılmaya devam ederken şimdi de caminin kubbesinin tıraşlanacağı ortaya çıktı. Tuzla İlçe Müftülüğü yetkilileri de kubbenin tıraşlanacağını doğruladı.

İddiaya göre, caminin kubbesi özellikle gece uçuşlarında hayati öneme sahip bazı cihazlar için engel oluşturuyor. Ancak yetkililer caminin neden pist açılmadan önce tıraşlanmadığına dair bir açıklama yapmadı.