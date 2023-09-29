‘Mingalar’ şiddete karşı yürüdü

Dış Haberler

Kolombiya'da topraklarında yaşanan şiddet olaylarını protesto etmek için ülkenin farklı bölgelerinden 12 binden fazla yerel kabile üyesi, başkent Bogota'da bir araya geldi.

Kendilerine “Minga” adı veren yerli halklar topluluğu, Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya karşı artan endişeler üzerine devlet güvencesi almayı, sosyal liderlere yönelik suikastlerin sona ermesi, kutsal toprakların korunması, yaşam koşullarının iyileştirilerek refah düzeyinin artırılmasını talep etti. Al Jazeera’ya konuşan gösterici Viviana Guerrera, Petro’ya son seçimlerde destek verdiklerini, ancak topraklarında süren şiddet olaylarından dolayı “hayal kırıklığına uğradıklarını” belirterek “Her hükümet sorumlu tutulmalı” dedi.