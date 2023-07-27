Minibüslerde 'İstanbulkart' dönemi: Buğra Gökce avantajlarını sıraladı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, UKOME toplantısında gündeme gelen minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifinin onaylandığını duyurdu. Söz konusu karara göre uygulama, pilot bölge seçilen Arnavutköy'de başlayarak ardından tüm İstanbul'da hizmete girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle toplanan UKOME toplantısında İstanbul’da hizmet veren minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi teklifi görüşüldü. Görüşülen teklif oybirliği ile kabul edildi.

İSTANBULKARTLA MİNİBÜSE BİNİLEBİLECEK

Alınan karara göre, minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilirken ilk olarak uygulanacağı pilot bölge Arnavutköy oldu. Entegrasyonun sağlanmasının ardından artık İstanbulkart ile minibüslere binilebilecek. Aktarmalı, ücretsiz, indirimli ödemeler İBB tarafından karşılanacak.

BUĞRA GÖKCE DUYURDU

Kararı UKOME toplantısının ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

💥 İstanbullulara güzel bir haberim var. UKOME’de alınan kararla



💳 İstanbulkart artık tüm minibüslerde geçerli olacak.



Önce pilot bölgemiz Arnavutköy’de sonra etap etap tüm İstanbul’da minibüslerimiz İstanbulkart ile hizmet verecek.



Peki İstanbullular ne kazanacak?👇



📌… pic.twitter.com/a7GfKGKw0X — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) July 27, 2023

Hazırlanan bu sistemle İstanbullular’a daha kaliteli bir minibüs hizmeti vermeyi planladıklarını belirten Gökce, uygulamanın avantajlarını şöyle sıraladı: