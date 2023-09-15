Minikler ‘müşteri’ yapıldı

Mustafa BİLDİRCİN

İstanbul’da ağustos ayında düzenlenen Minikler, Yıldızlar ve Gençler Kick Boks Avrupa Şampiyonası’na katılan minik sporculardan katılım, konaklama, yemek, ulaşım ve malzeme bedeli olarak 400 avro talep edildiği öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren CHP Milletvekili Murat Emir, sporcuların şampiyona boyunca kullanacağı ve federasyon tarafından karşılanması gereken ekipmanların Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’nın eşine ait bir firmadan tedarik edildiğini söyledi. Federasyonun talep ettiği ücreti veren sporcuların, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu’nda konaklatıldığını da ekledi. Devlet yurdunda konaklayan sporculardan herhangi bir ücret alınmadığını, alınsa dahi bu ücretin günlük yalnızca 30 TL olduğunu belirten Emir, “Ayrıca sporcuların kahvaltı ve akşam yemeği öğünlerini yurdun yemekhanesinde yediği, öğle yemekleri için ise ellerine verilen fiş ile anlaşma sağlanan yerde kır pidesi yedikleri iddiaları bulunmaktadır” dedi.

Sporcuların kullandığı ekipmanların Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı’nın eşine ait olan ve Yeşil Çınar Spor Malzemeleri şirketince satıldığı da savunuldu. CHP’li Emir, 2022’de Ayhan Bora Kaplan’la çekilmiş bir fotoğrafı da ortaya çıkan Salim Kayıcı hakkındaki iddiayı TBMM gündemine taşıyarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

- Sporculardan konaklama, yemek, ulaşım ve malzeme giderleri adı altında 400 avro ücret alındı mı?

- Federasyon Başkanı’nın eşine ait olduğu söylenen firma üzerinden malzeme-ekipman satışı yapıldı mı?

- Konaklamanın otelde yapılacağı iddia edilerek sporculardan para toplanmasının ardından KYK’ye bağlı devlet yurdunda konaklandığı doğru mu?