Minotor'dan çıktı: Faşizmi nasıl durdururuz

Paul Mason, “Faşizmi Nasıl Durdururuz” adlı kitabında hem çağdaş faşizmin portresini hem de faşizm olgusunun tarihini ortaya koyuyor. Minotor Kitap’tan çıkan “Faşizmi Nasıl Durdururuz”, Doğuş Çakan’ın çevirisiyle raflarda.

İngiliz gazeteci Paul Mason’un çağımızdaki faşizmi tarihsel kökleriyle masaya yatırdığı “Faşizmi Nasıl Durdururuz”, İthaki Yayın Grubu bünyesindeki Minotor Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Doğuş Çakan’ın çevirdiği “Faşizmi Nasıl Durdururuz”, hem çağdaş faşizmin tüyler ürpertici portresini hem de faşizm olgusunun tarihini ortaya koyuyor.

Mason, faşizmin geçmişte kalan bir korku hikâyesi değil, güncel sorunlardan beslenen, kapitalist düzenin bağrında büyüyen ve bu sebeple de yinelenen bir kâbus olduğunun altını çiziyor.

Kitaptan:

“Karakteristik olarak tarihçiler faşizmi üç bakış açısından çalıştılar: Bir ideoloji, bir hareket ve bir rejim olarak. Bu üç bakış açısının her biri kabul edilebilir olmakla birlikte, bu kitabın önermesi, faşizmin yalnızca bir sürecin çıktısı olarak ele alındığında bütünüyle anlaşılabileceğidir: Bilhassa, milyonlarca insanın hayatını karışıklık içinde bırakıp öz saygılarına gölge düşüren, bir dizi yalana inanmaları için özlem yaratmakla kalmayıp onları bizatihi bu yalanların yaratılması ve yayılmasının etkin bir parçası kılan bir sürecin.

Yanıtlamaya çalışacağımız sorular şunlar: Şu anda bu süreci işleten nedir, geçmişte neydi ve onu nasıl durdurabiliriz?

Yazar, tehlikeyi göstermekle kalmıyor, yeni aşırı sağa direnmek ve onu yenmek için radikal ve umut dolu bir yol da öneriyor.

Tarih bize faşizmi besleyen koşulları ve onun nasıl başarıyla aşılabileceğini gösteriyor. Yaşadığımız bütün zorluklara, kırılmalara rağmen adil, eşit, özgür bir toplum yaratma fırsatımız var. Bunu yapabilmek için kendimize şu soruyu sormalıyız: Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz ve bu konuda ne yapacağız?”