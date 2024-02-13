Miras kavgası büyüyor: İpek Kıraç hakkında suç duyurusu

Türkiye'nin en zengin iş insanlarından İnan Kıraç ile manevi kızı İpek Kıraç arasındaki miras kavgası uluslararası boyuta taşındı. İnan Kıraç'ın İpek Kıraç hakkında 24 Nisan 2023'te suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç ile evlatlıktan reddettiği manevi kızı İpek Kıraç arasındaki miras kavgası büyüyor.

12Punto'dan Mustafa Sipahi'nin haberine göre İnan Kıraç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç hakkında 24 Nisan 2023 tarihinde Paris’te suç duyurusunda bulundu.

Kıraç, bir süre önce manevi kızı İpek Kıraç'ı evlatlıktan reddettiğini ve soy ismini kullanmasını istemediğini açıklamış, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan İpek Kıraç'a ağır suçlamalar yöneltmişti. İnan Kıraç, İpek Kıraç'ı tüm mal varlığını ele geçirmeye çalışmakla suçlamış, emanet olarak verdiği Kırpart ve Kök Ziraat şirketlerinin hisse senetlerinin zilyetliğinin ele geçirildiğini ileri sürmüştü.

İnan Kıraç ve Fransız avukatları, İpek Kıraç'ın, manevi babasının bilgisi dışında çeşitli vergi cennetlerinde, özellikle İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketler kurdurduğunu, bu şirketleri babasına ait bazı varlıkları zimmetine geçirmek için kullandığını ileri sürüyor.

İnan Kıraç'ın Lüksemburg'da kurduğu şirketlerden biri olan Crendal Finance'ın İpek Kıraç'ın danışmanları tarafından İngiliz Virgin Adaları'nda kayıtlı şirketlerden birine devredildiği, bu devir sayesinde İpek Kıraç'ın İnan Kıraç'a ait Paris Avenue Montaigne'de bulunan dairenin kullanımını ele geçirdiği de iddia ediliyor.

İPEK KIRAÇ İÇİN TUTUKLAMA EMRİ INTERPOL’E İLETİLEBİLİR

Kıraç ifadesine başvurulmak üzere Fransız soruşturma hâkimi tarafından çağırıldığı ve bu çağrıya yanıt vermediği takdirde hakkında tutuklama emri çıkarılacak. Tutuklama emrinin ise Fransız makamlarınca İnterpol'e iletilebileceği öğrenildi. Fransa yasalarına göre evrakta sahtecilik ve sahte belge kullanımı 3 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezası ile cezalandırılıyor.

Manevi baba İnan Kıraç ve iş insanı İpek Kıraç arasındaki çekişme, ayrıntılarıyla medyada yer almıştı. Evlatlıktan reddedilen İpek Kıraç ise manevi babasının tutumunun üzücü olduğunu söylemiş, "Her ne kadar davanın görünen tarafı ben olsam da, babam İnan Kıraç aslında eşi Suna Kıraç’ı ve son arzularını dava etmektedir. Zaman içerisinde eklenen yeni davalarla kapsam genişlemiş ve son olarak evlatlıktan ret talebi ile aleyhime yeni bir dava açılmıştır. Babam tarafından basına verildiği anlaşılan ve gerçeği yansıtmayan haberler vesilesiyle aleyhime karşı bir algı yönetimine izin vermeyi doğru ve adil bulmuyorum" demişti.