Miras kavgası devam ediyor: Menzil mensupları basın açıklaması yaptı

Menzil Cemaati’nde “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından başlayan miras kavgasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İsmail ARI

Menzil Cemaati’nde mülk kavgası sürüyor. Cemaat mensupları Yalova’daki mülk kavgasını yaptıkları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu.

Cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Milyarlarca liralık bir sermayeye de sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede kavgaya tutuştu.

Yalova’nın Altınova ilçesinde, Muhammed Saki Elhüseyni’ye bağlı cemaat mensuplar, kendi hakları olan binaya “çöküldüğünü” iddia ederek bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, “Önünde bulunduğumuz Yalova Semerkand binamızın üçüncü kişilere devredildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dernek binamızın usulsüz bir şekilde üçüncü şahıslara ve derneklere devredildi. Hukuki süreç başlatacağımızı açıkça duyurmaktayız. Bu usulsüz ve hukuka aykırı işlem için hukuki haklarımızı kullanacağız” denildi.

Açıklama yapan Menzil mensupları, binanın Menzil şeyleri Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni yanlıları tarafından ellerinden alındığını belirtti.