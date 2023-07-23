Mirotic'ten 'Partizan' açıklaması: Tehditler ve hakaretler gelmeye başladı

Partizan'a transfer olmayacağını açıklayan Nikola Mirotic, "Kariyerime Partizan’da devam edeceğime yönelik bilgilerin topluma sızmasıyla tehditler ve hakaretler gelmeye başladı ve çok şaşırdım" dedi.

Barcelona ile yollarını ayıran Nikola Mirotic, Sırbistan takımı Partizan'a transfer olmayacağını açıkladı.

Mirotic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kariyerime Partizan’da devam edeceğime yönelik bilgilerin topluma sızmasıyla tehditler ve hakaretler gelmeye başladı ve çok şaşırdım" dedi.

Mirotic, şöyle devam etti: "Herhangi bir şekilde, özellikle de takımların rengi üzerine insanları ayrıştıran biri olmak istemiyorum. Böyle bir atmosferin içinde yer almak istemediğime karar verdim. Kendimi ve ailemi daha fazla rahatsızlığın içine sokmak istemiyorum."

Bir diğer Sırbistan takımı Kızılyıldız'dan hiçbir tehdidin gelmediğini belirten Mirotic, "Onlarla aramızdaki iletişim gayet iyi, saygılı bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

Mirotic, şunları söyledi: "Partizan’a takımlarında olmam için gösterdikleri güven ve istekten dolayı teşekkür ederim fakat ailem için en iyi olacak kararı verdim. Kariyerime Sırbistan’da olmayan bir Avrupa takımında devam edeceğim.”