Misafir değiliz, buraya kalıcı olmaya geldik

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Kadın Futbol Takımı, yarın İsviçre deplasmandaki maçla başlayacağı 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup mücadelesinden başarıyla ayrılmayı amaçlıyor. Kırmızı-beyazlılar 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi’nde İsviçre, Macaristan ve Azerbaycan’la karşılaşacak.

İsviçre maçı öncesi sporcular, takımın hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu. C Ligi’ni gol yemeden lider olarak tamamladıklarını vurgulayan Emine Ecem Esen, "C Ligi’nde rakiplerimiz belli olduğunda kendimize bir hedef koymuştuk ve turnuvanın sonunda hedeflediğimiz yere ulaştık. Aynısı B Ligi’nde de geçerli. Başında yine kendimize bir hedef koyduk. B Ligi’nde misafir değil, kalıcı olmaya geldik" diye konuştu.

Karşılaşacakları ekiplere saygı duyduklarını ifade eden 29 yaşındaki sporcu, "Rakiplerimiz dünya futbolunda çok önemli yerlere sahip ama biz de hedefimizi, gücümüzü biliyoruz. Her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen bir ekibiz" ifadelerini kullandı. Oyunculardan Narin Yakut da B Ligi’ndeki müsabakalar öncesi oynadıkları hazırlık maçlarını hatırlatarak, “Nerede olduğumuzun farkındayız, ona göre hazırlanıyoruz. O yüzden 2 tane hazırlık maçı yaptık. Yunanistan ve Romanya B Ligi’nden düştü. Nasıl bir yerde oynayacağımızın, hatalarımızın, eksikliklerimizin farkına varmak için böyle bir hazırlık kampı geçirdik” şeklinde konuştu.