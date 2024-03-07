Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi

Eyüpsultan'da, kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Eylem Tok ve oğlu olayın ardından Mısır'a kaçmışlardı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazaya karışan 17 yaşındaki oğlunu olay yerinden kaçırarak Mısır'a götüren yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucu yaralanan Oğuz Murat Acı, İ.G, T.A, S.K. ve H.T. hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Oğuz Murat Acı, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilen anne Eylem Tok hakkında “suçluyu kayırma" suçundan ve oğlu T.C. hakkında "bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde yakalama kararı çıkarmıştı.

Başsavcılık, bugün anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na gönderdi.